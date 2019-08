Esporte Potencial de pódio para Goiás é alto em Lima Atletas nascidos no Estado ou que representam clubes goianos iniciam Jogos em Lima com foco em medalhas

A preparação de centenas de atletas brasileiros será colocada à prova nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, que contará com 377 atletas brasileiros - 19 representam Goiás no Peru. O objetivo é simples: manter o Brasil no topo do ranking de medalhas, algo que ocorreu nas últimas quatro edições do torneio. Representantes goianos terão oportunidade de conquistar medalha...