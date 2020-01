Esporte 'Posso jogar pelo Brasil ou pela Itália', diz Gabriel Martinelli Atacante brasileiro é a principal notícia positiva do Arsenal na temporada em que o clube londrina faz campanha mediana no Campeonato Inglês

Gabriel Martinelli se tornou a sensação do futebol inglês com a camisa do Arsenal. O brasileiro de apenas 18 anos, que até a temporada passada estava no Ituano e foi comprado por 6 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões), fez dez gols em 22 jogos e virou uma das grandes promessas do futebol mundial. O garoto atraiu os holofotes do mundo inteiro principalmente depois d...