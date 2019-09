Esporte Possibilidade de queda à Série C é filme de terror no Vila Nova Clube acumula a sua segunda pior campanha, após 21 rodadas, na era dos pontos corridos. Rendimento ruim em casa tem peso crucial para momento

Michael Myers, de Halloween, Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo, ou Pennywise, de It: A Coisa, que estreou nesta quinta-feira (5), no Brasil, são exemplos de personagens fictícios que dão medo nos filmes de terror. Nenhum deles, no entanto, assusta tanto o torcedor colorado como o Fantasma da Série C, que voltou a dar calafrios e assombrar os vilanovenses. A campanha do T...