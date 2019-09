Esporte Possibilidade de ir à Paralimpíada com a mãe empolga jovem Lethicia Lacerda, de 16 anos e atleta do tênis de mesa, busca vaga para Jogos de Tóquio 2020. Sua mãe, a atiradora Jane Karla, também possui chances

A pouca idade - apenas 16 anos - frente ao desafio de disputar uma competição do tamanho de um Parapan foi algo que a goianiense Lethicia Lacerda precisou saber lidar na disputa de Lima.Representar o Brasil no tênis de mesa foi algo que a jovem, com uma deficiência genética ainda estudada pela medicina que afeta seus membros inferiores, reconheceu ter acelerado seu coraç...