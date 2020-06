Esporte Portuguesa-RJ rebate acusações de Autuori e se diz desrespeitada pelo técnico Treinador disse que achou estranho instalação de refletores no estádio do clube, o Luso-Brasileiro, enquanto equipe convive com problemas financeiros

A Portuguesa-RJ rebateu o técnico Paulo Autuori por uma declaração em que o comandante do Botafogo disse estranhar a instalação de refletores no estádio do clube, o Luso-Brasileiro, ao mesmo tempo em que a equipe alega enfrentar problemas financeiros, em justificativa dada pelo time para defender a retomada do futebol. Em nota oficial, a Potuguesa afirma que a melho...