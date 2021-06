Esporte Portugal vence a Hungria pela Eurocopa em estádio lotado Entre todos os 11 estádios que vão receberam jogos do torneio, o da capital húngara o único que poderá receber a capacidade máxima de público

A Puskas Arena, em Budapeste, recebeu nesta terça-feira (15) 55.662 torcedores na derrota da seleção da casa, a Hungria, para Portugal, por 3 a 0, pela Eurocopa. Os gols foram marcados por Guerreiro e Cristiano Ronaldo (2). Com isso, os portugueses somaram os primeiros três pontos em disputa no Grupo F. Entre todos os 11 estádios que vão receberam jogos do to...