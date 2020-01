Esporte Portugal revela treinadores com curso exigente, psicologia e formação tática O país europeu se especializou em formar treinadores principalmente por criar há mais de 30 anos um curso de formação na área

O técnico português Jesualdo Ferreira desembarcou nesta terça-feira no Brasil para assumir o comando do Santos cercado de expectativa e carregado também de uma responsabilidade. Aos 74 anos, ele terá a missão de tentar igualar o sucesso do compatriota Jorge Jesus no Flamengo e conseguir representar o país que mais revela técnicos no mundo. Em 2019, treinadores portugueses c...