Esporte Portugal bate Holanda, fatura Liga das Nações e ganha 2ª taça europeia em 3 anos O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Gonçalo Guedes, aos 15 minutos da etapa final, e também colocou fim ao sonho da Holanda de conquistar o seu primeiro troféu europeu desde 1988

Atual campeã europeia, Portugal venceu a Holanda por 1 a 0, neste domingo (9), no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, e faturou o título da Liga das Nações da Uefa. Com o troféu, a seleção portuguesa festeja o seu segundo troféu continental em três anos, pois ganhou a Eurocopa em 2016, na França, derrotando os atuais campeões mundiais na luta pelo título naquela o...