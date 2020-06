Esporte Porto vence e aproveita empate do Benfica para abrir vantagem no Português Com resultados da 26ª rodada, Dragão chegou aos 63 pontos, com dois a mais do que o rival português

O Porto abriu vantagem na briga com o Benfica pelo título do Campeonato Português. Nesta quarta-feira, pela 26ª rodada, fez a sua parte ao derrotar o Marítimo por 1 a 0, no Estádio do Dragão, e ainda pôde comemorar o tropeço do clube de Lisboa, que empatou por 2 a 2 com o Portimonense, fora de casa. O resultado leva o Porto aos 63 pontos, com dois a mais do que o Be...