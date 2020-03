A Federação Goiana de Futebol (FGF) disse que aguarda a publicação de decreto em que o governo de Goiás vai proibir a realização de jogos de futebol com torcida para aplicar a medida em todas as seis partidas da 10ª rodada do Campeonato Goiano. Nesta quinta-feira (12), o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, afirmou, em pronunciamento e entrevistas, que a competição não será adiada ou cancelada, mas as partidas deverão ser feitas sem público.

Depois disso, clubes que já tinham iniciado a venda de ingressos para as partidas do fim de semana, como Vila Nova e Atlético, tiveram de suspender e informar que os torcedores serão ressarcidos. Agora, estão em compasso de espera.

Segundo o presidente da entidade, André Pitta, os clubes estão prontos para atender a determinação, mas é preciso aguardar o documento oficial para impor a medida.

Confira os locais e os jogos do fim de semana:

Sábado (14/3)

Atlético x Grêmio Anápolis - Estádio Olímpico (Goiânia)

Vila Nova x Anápolis - OBA (Goiânia)

Domingo (15/3)

Iporá x Goiânia - Ferreirão (Iporá)

Aparecidense x Goiás - Olímpico (Goiânia)

Anapolina x Jaraguá - Jonas Duarte (Anápolis)

Goianésia x Crac - Valdeir José de Oliveira (Goianésia)