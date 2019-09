Esporte Por volta à elite, Coxa e Dragão querem vitória em jogo matinal Na briga por acesso, Coritiba e Atlético disputam a vice-liderança e planejam recuperar protagonismo local

Coritiba e Atlético estão praticamente iguais no começo do returno da Série B e, quis a tabela, que pudessem medir forças neste domingo (8), às 11 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os números de ambos, semelhantes, são espelhos da condição que ostentam no torneio, em que brigam pelo acesso à Série A e, no momento, pela vice-liderança. Assim, o jogo vai se...