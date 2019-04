Esporte Por virada e feito histórico, Goiás faz quatro alterações

Chegar à possibilidade de conquistar um pentacampeonato não é tarefa fácil. O processo é difícil, por causa dos concorrentes, e demorado, pela sequência. A prova é que só duas equipes conquistaram o feito no Goianão em 76 edições: Goiânia (1950 a 1954) e Goiás (1996 a 2000).Presente nas cinco conquistas do Goiás do primeiro pentacampeonato, o atacante Dill sabe muito bem a d...