Esporte Por vaga na semi, Fluminense pega Corinthians Após empate em São Paulo, tricolores e alvinegros disputam classificação no Maracanã

Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida diante do Fluminense, o Corinthians precisa de pelo menos um gol nesta quarta-feira na partida que começa às 21h30 no Maracanã para se classificar à semifinal da Copa Sul-Americana. Pelo regulamento, o gol fora de casa vale como critério de desempate. Fazer gols está sob a responsabilidade, principalmente, de Vagner Love, artilheiro d...