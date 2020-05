Esporte Por unanimidade, times do Campeonato Inglês votam no retorno de treinos coletivos As atividades sem contato e em pequenos grupos de cinco integrantes haviam sido autorizadas na semana passada. A partir de agora, os clubes poderão treinar em grupo, com contato

Os 20 clubes que participam do Campeonato Inglês votaram por unanimidade, nesta quarta-feira, em uma videoconferência organizada pela Premier League, que organiza a competição, a favor de autorizar os treinamentos coletivos, já com contato físico entre os jogadores, dando mais um importante passo rumo à volta do futebol na Inglaterra, paralisado desde meados de março p...