Esporte Por unanimidade, STJD nega pedido de anulação de Botafogo x Palmeiras Com a decisão, o time alviverde tem agora 25 pontos na tabela de classificação do Brasileirão. A equipe alviverde lidera o campeonato com cinco pontos a mais que o vice-líder Santos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) rejeitou por unanimidade, nesta terça-feira (18), o pedido do Botafogo para ser anulada a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 25 de maio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O julgamento aconteceu em uma universidade de Direito, em Salvador, e todos os n...