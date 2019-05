Esporte Por tapa na mão de juiz, Paquetá é afastado por três jogos e não atua mais na temporada A punição imposta pela Federação Italiana de Futebol ocorreu depois de o atleta já ter ciência de que ficaria suspenso por pelo menos dois jogos

O tapa na mão do árbitro Marco Di Bello na última segunda-feira rendeu a Lucas Paquetá três jogos de gancho. A decisão, anunciada pela Federação Italiana de Futebol nesta terça, deixa o brasileiro do Milan fora do restante da temporada europeia, já que faltam apenas três partidas para o término da campanha da equipe no Campeonato Italiano. "Sanções com três partid...