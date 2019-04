Esporte Por título, Goiás precisa ser impecável e explorar pontos fracos do rival Para chegar ao placar elástico, alviverde pode tirar proveito do seu lado direito e das bolas paradas

A missão de reverter o placar diante do Atlético para conquistar o pentacampeonato do Estadual exigirá do Goiás uma partida perfeita. Para isso, o técnico Maurício Barbieri precisará extrair o melhor de seu time e, claro, explorar os pontos fracos da equipe rubro-negra, que se concentram, especialmente, em bola parada e contra-ataques.O discurso internamente é o de que a...