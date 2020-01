Esporte Por segunda impressão, Vila Nova encerra rodada contra o Grêmio Anápolis Na primeira partida em casa, Tigre perdeu para o Jaraguá. Agora, equipe colorada busca primeira vitória no Estadual

O Vila Nova tem a chance de quebrar a primeira impressão que deixou no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Depois da derrota para o Jaraguá, o time enfrenta o Grêmio Anápolis, nesta quinta-feira (30), às 20h30, em casa. A vitória é importante para que a equipe ganhe confiança para seguir no Campeonato Goiano. No entanto, o adversário chega com moral para o confronto e t...