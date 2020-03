Esporte Por risco de coronavírus, semifinal entre Napoli e Inter de Milão também é adiada Notícia chega menos de 24 horas depois da confirmação do adiamento da semifinal da Copa da Itália entre Juventus e Milan

O surto do novo coronavírus continua causando impactos no futebol italiano. Nesta quarta-feira, menos de 24 horas depois da confirmação do adiamento da semifinal da Copa da Itália entre Juventus e Milan, a partida entre Napoli e Inter de Milão, prevista para esta quinta, em Nápoles, pela mesma fase da competição, também foi adiada. O presid...