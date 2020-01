Esporte Por repercussão, Atlético-GO deve demorar para apresentar Jean Goleiro é acusado de agredir a mulher nos Estados Unidos, em dezembro, e foi anunciado pela equipe goiana nesta segunda-feira (13)

Contratação do Atlético-GO, o goleiro Jean, de 24 anos e que veio do São Paulo, ainda não tem data de apresentação definida pelo clube, mas ela deve demorar mais do que o normal. Segundo o Dragão, o jogador está cumprindo os protocolos de rotina no Dragão, como exames médicos, físicos e registro do contrato. A repercussão negativa do caso interfere na apresentação do atl...