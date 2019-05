Esporte Por recuperação, Figueirense contrata para Série B Um dos últimos anunciados foi o atacante Andrigo, que jogou no Dragão na Série A de 2017

A campanha do Figueirense é abaixo da expectativa durante a Série B. Por isso, a direção do clube catarinense já está no mercado trazendo atletas pra serem opções ao treinador Hemerson Maria, ex-Crac e Vila Nova, no qual ficou duas edições da Série B (2017 e 18). Um dos últimos anunciados foi o atacante Andrigo, que jogou no Dragão na Série A de 2017. A chegada dele, ...