Esporte Por reabilitação no Aspirantes, Vila Nova visita o Grêmio Time colorado é o lanterna do Grupo C, com apenas 1 ponto, e encara o time gaúcho com objetivo de pontuar para não piorar situação na competição nacional

Depois de um empate e uma derrota no início da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes, o Vila Nova visita o Grêmio com objetivo de pontuar e não piorar sua situação na competição nacional. O duelo será disputado nesta quinta-feira (20), às 15 horas, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS. Na lanterna do Grupo C, com 1 ponto, o Vila Nova embarcou para o duelo com ...