Por reação, Atlético-GO busca equilíbrio para jogo contra lanterna

Atlético-GO busca equilíbrio para jogo contra lanterna

O Atlético-GO amarga uma sequência negativa de quatro partidas na Série A do Brasileiro, precisa se reabilitar no torneio e necessita fazer isso no jogo desta quarta-feira (20), no Rio, onde enfrenta o Botafogo, lanterna da competição e próximo do terceiro rebaixamento na competição nacional. O time atleticano está estacionado na faixa intermediária da tabela, com 36 ...