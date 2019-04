Esporte Por 'questões médicas', Drussyla é a 7ª a pedir dispensa da seleção de vôlei Drussyla se junta a outras seis jogadoras que pediram dispensa. São elas: Adenízia, Thaisa, Camila Brait, Dani Lins, Tássia e Gabi Cândido

O início dos trabalhos na seleção brasileira de vôlei para a temporada de 2019 não está sendo dos melhores para José Roberto Guimarães. Desde segunda-feira, o primeiro dia de treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), o técnico já teve que aceitar sete dispensas de jogadoras por motivos diversos. A última foi a ponta Drussyla, do S...