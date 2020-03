Esporte Por problema particular, Nando deixa OBA às pressas após primeiros gols Esposa do jogador teve um mal-estar e, por isso, atacante não concedeu entrevistas neste sábado (14)

Destaque da primeira vitória de Bolívar à frente do Vila Nova, Nando não concedeu entrevistas neste sábado (14). Autor dos dois gols do triunfo sobre o Anápolis, o atacante deixou o Onésio Brasileiro Alvarenga sem conversar com os repórteres, por causa de um problema particular. A esposa do atleta teve um mal-estar durante a tarde e Nando foi a ac...