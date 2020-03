O técnico Ney Franco não terá contato com jogadores do Goiás no treino desta terça-feira (17), que marca a reapresentação da equipe esmeraldina após a vitória contra a Aparecidense, no domingo (15). O treinador viajou para os Estados Unidos na última semana e está sendo avaliado diariamente pelo estafe alviverde.

A opção por deixar o treinador sem contato com o elenco é uma prevenção por parte da direção esmeraldina. Ney Franco não possui sintomas do novo coronavírus, não fez teste e não há previsão que o profissional realize exame da doença. O técnico está sendo avaliado diariamente.

A diretoria se apoia em revisão de norma técnica emitida pelo Ministério da Saúde, que só recomenda isolamento de viajantes vindos do exterior em caso de apresentação de sintomas. Ney Franco não possui nenhum sintoma, após retornar dos Estados Unidos, onde possui residência fixa e precisou resolver problemas particulares.

Uma das primeiras medidas realizadas pelo Goiás para evitar propagação do coronavírus foi de dar férias coletivas para professores das escolinhas do clube no período de 15 dias, disponibilizar álcool em gel em todos os departamentos, funcionários acima de 60 anos vão trabalhar em casa, os refeitórios do clube permitirão apenas cinco pessoas por vez e palestras sobre o Covid-19 serão feitas.