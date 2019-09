Esporte Por precaução, Goiás reforça segurança no CT Edmo Pinheiro

Após a torcida protestar pelas redes sociais e pichar os muros do Estádio da Serrinha, o Goiás reforçou a segurança do Centro de Treinamento Edmo Pinheiro antes do treinamento desta terça-feira (17). Três carros da Polícia Militar realizam a segurança do CT. Dois do lado de dentro e um do lado de fora. O momento ruim que o Goiás vive no Campeonato Brasileiro - fech...