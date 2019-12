Esporte Por possibilidade de mudança no ataque, Goiás posiciona mira no mercado Clube alviverde busca soluções no mercado e já faz sondagens a atacante que foi artilheiro no clube há um ano

Com possibilidade de perder o ataque titular de 2019, o Goiás busca soluções no mercado. O time esmeraldino ainda não renovou os vínculos de Rafael Moura e Leandro Barcia, além de ver Michael ser alvo do interesse de clubes paulistas.A equipe esmeraldina negocia o retorno do atacante Lucão, que foi um dos destaques na campanha do acesso à Série A, em 2018, ao marcar 16 g...