Esporte Por orientação da Polícia, Goiás x Flamengo terá Serra dividido meio a meio Solicitação foi feita pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos e atendida pelo clube esmeraldino, que começa a vender ingressos na sexta (25)

A partida da 29ª rodada da Série A, na próxima quinta-feira (31), terá o Serra Dourada dividido igualitariamente entre as torcidas de Goiás e Flamengo. A divisão é inédita para o clube esmeraldino, que vinha reservando o espaço mínimo aos visitantes (10%). A mudança só acontece, para o embate com os cariocas, por orientação do Batalhão Especializado de Policiamento e...