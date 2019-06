Esporte Por ordem cronológica de punições, Hamilton 'ganha' uma posição e largará em 4º Piloto havia sido punido com a perda de três posições e largaria em 5º

Em um sábado confuso por conta de punições a pilotos no treino oficial de classificação - seis foram punidos por alguma irregularidade e perderam de três a 25 posições no grid de largada -, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, "teve sorte" e vai largar neste domingo do quarto lugar no GP da Áustria, a nona etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1, no circuito Red Rull R...