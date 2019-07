Esporte Por Neymar, Barcelona oferece Coutinho, Dembélé e 40 milhões de euros e PSG recusa Segundo jornal espanhol, clube francês quer mais dinheiro pelo atacante brasileiro

O Barcelona fez uma proposta oficial ao PSG para tentar contratar Neymar nesta janela de verão da Europa. De acordo com o jornal espanhol AS, o time catalão ofereceu Philippe Coutinho, Dembélé e mais 40 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) pelo jogador brasileiro. Mas o clube francês considerou a oferta "ridícula". A reportagem informa que o xeque Al-Khelaifi, que co...