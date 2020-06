Esporte Por melhor avaliação do protocolo, FPF adia reunião com clubes Encontro, por videoconferência, aconteceria nesta terça-feira (9), mas foi adiado para quarta-feira (10). Protocolo contém informações do retorno aos treinos dos clubes paulistas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 clubes que disputam o Campeonato Paulista vão se reunir, nesta quarta-feira (10), às 15h, por videoconferência. O encontro, anteriormente agendado para terça-feira (9), foi adiado com o intuito de possibilitar maior tempo de avaliação do protocolo de treinamentos para a retomada do futebol, quando esta for autorizada. ...