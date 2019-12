Esporte Por manutenção, diretoria suspende sócio-torcedor do Vila Nova O clube irá disponibilizar novo tipo de plano, de caráter popular, mais barato

O atendimento do programa sócio-torcedor do Vila Nova estará suspenso, temporariamente, a partir desta sexta-feira (20). O sistema do Sócio Tigrão passará por manutenções e deve voltar na primeira semana de janeiro. “Estamos trocando o sistema tecnológico e precisamos de prazo para isso. Não deve tardar muito. Até dia 6 de janeiro, acredito que esteja resolvido”...