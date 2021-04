O empate por 1 a 1 com o Goiás impediu que a Aparecidense abrisse vantagem na liderança do Grupo B do Campeonato Goiano. Já classificado às quartas de final, o Camaleão faz jogo direto contra o Vila Nova, no domingo (18), pela 1ª colocação da chave. De acordo com o técnico Thiago Carvalho, finalizar a 1ª fase no topo é o próximo objetivo da equipe de Aparecida de Goiânia.

“Ainda temos o objetivo de ser líder, temos um jogo decisivo no domingo para isso acontecer. Se conseguirmos a vitória, nos garantimos. Estamos focados nisso e depois vamos procurar crescer porque nosso objetivo é ser campeão. Nem todo mundo acredita, mas aqui dentro ninguém fala de outra situação que não seja essa. Espero que possamos alcançar essa meta”, frisou o treinador.

Se do lado esmeraldino a reclamação da arbitragem foi com a expulsão do zagueiro David Duarte, do lado da Aparecidense a bronca com o árbitro Breno Souza ocorreu no lance que gerou o pênalti para o Goiás, que se tornou o gol do empate.

“O ruim de quando tem uma expulsão contra nós, é que parece que os caras (árbitros) querem compensar. Demos brecha também, tínhamos três caras. Não precisava entrar na área. Chateia bastante, no jogo passado (contra o Jaraguá) tivemos seis cartões. Hoje (quarta) foram sete. Estou sendo chato, é ruim falar de arbitragem. Falo para os jogadores terem calma, mas nem eu que estou de fora consigo”, criticou Thiago Carvalho, que apesar da bronca, elogiou a postura dos jogadores da Aparecidense.

“Fico feliz porque a equipe está lutando e tentando fazer coisas boas. Acho que a equipe foi bem no segundo tempo. No primeiro tempo demoramos a encaixar a marcação, mas depois que conseguimos nosso time foi superior. Tivemos bastante chances nos dois tempos, mas o Tadeu foi muito bem”, analisou o técnico da Aparecidense.

O Camaleão volta a campo no domingo (18), no OBA, contra o Vila Nova. O jogo válido pela 9ª rodada será disputado a partir das 16 horas. A Aparecidense é líder do Grupo B com 15 pontos, com 1 de vantagem para o time colorado, que é o 2º colocado.