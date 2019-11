Esporte Por Libertadores, Goiás adota ingresso mais barato contra o Fortaleza Após vencer o Inter, fora de casa, Alviverde está a dois pontos da faixa de classificação para a competição continental

A três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro e buscando vaga na Copa Libertadores, o Goiás vai adotar, contra o Fortaleza, o preço mais baixo de ingresso de arquibancada que já praticou na Série A: 20 reais. Além disso, fará promoção da camisa. Quem for com a camisa do alviverde, paga meia, ou seja, 10 reais. Não é a primeira vez que o Goiás adota esse preço de 20 ...