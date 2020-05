Esporte Por incerteza, Vila Nova adia volta aos treinos mais uma vez Clube faz avaliação semanal da situação da pandemia e decide por adiar apresentação de 11 para 18 de maio. Data é incerta

Na análise semanal da pandemia no País, o Vila Nova anunciou, na tarde desta quarta-feira (6), que adiará, mais uma vez, a apresentação dos jogadores. A retomada das atividades no clube, que se daria na próxima segunda-feira (11), foi remarcada para o dia 18 de maio. Semana a semana os clubes goianos avaliam a dimensão do novo coronavírus no Estado. Na incerteza do qu...