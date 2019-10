Esporte Por finanças, Goiás aumenta ingressos contra o Fla Entradas custam 150 e 200 reais para confronto, que terá Serra meio a meio por recomendação da PM

O Goiás inicia, hoje, as vendas de ingressos para a partida contra o Flamengo, que será na quinta-feira (31), às 20 horas, no Serra Dourada. Os bilhetes tiveram os valores aumentados e custarão 150 reais (arquibancada) e 200 reais (cadeira).“Comparado com outros clubes, o Goiás passa por uma boa situação (financeira), já que são muitos os que passam por situação delicad...