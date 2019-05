Esporte Por falta de atletas, seleção muda atividade no 1º dia de treinos em Teresópolis Apenas os atacantes Richarlison e David Neres chegaram a Teresópolis até o início da tarde desta quarta-feira (22)

A primeira atividade marcada para a seleção brasileira na preparação para a Copa América teve de ser mudada por falta de quórum. Três dos cinco convocados por Tite que deveriam se apresentar nesta quarta-feira (22) tiveram problemas com um voo no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), e não conseguiram chegar a tempo em Teresópolis (RJ). Com apenas dois...