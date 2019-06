Esporte Por envolvimento no caso Neymar, repórter Mauro Naves é afastado da cobertura esportiva da Globo A decisão da emissora foi comunicada por William Bonner, na edição desta noite do Jornal Nacional

O repórter Mauro Naves foi afastado do quadro esportivo da Rede Globo nesta quarta-feira (05) por envolvimento direto com o caso do jogador Neymar, que está sendo acusado por estupro e agressão por Najila Souza. A decisão da emissora foi comunicada por William Bonner, na edição desta noite do Jornal Nacional. Segundo a nota apresentada pelo âncora, Mauro Naves passou...