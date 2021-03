Esporte Por entender que pode treinar, Vila Nova mantém atividades Time colorado treinou nesta segunda (22) e justificou com decreto municipal que permite treinos e jogos. Decreto estadual nº 9828, porém, suspende atividades não essenciais pelo menos até o dia 30 de março

Depois do Atlético-GO, o Vila Nova voltou aos treinos em meio à proibição de atividades esportivas durante o período de suspensão das atividades não essenciais em Goiás, conforme decreto estadual. O clube colorado treina na tarde desta segunda-feira (22) e se prepara para o retorno do Campeonato Goiano, no dia 1º de abril. O presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo...