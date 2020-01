Esporte Por duas semanas, volante do Atlético-GO fica fora para recuperar tornozelo Moacir voltou a sentir dores no local de lesão que sofreu no ano passado, durante a Série B do Brasileiro, e deixou o clube nesta segunda-feira (20) de muletas

Ao iniciar a pré-temporada do Atlético, o volante Moacir voltou a sentir dores no tornozelo direito que o incomodaram no fim do ano passado. Com dificuldades pra treinar, o jogador está afastado das atividades. O departamento médico e a comissão técnica do clube resolveram partir para o tratamento intensivo do atleta. Nesta segunda-feira, Moacir deixou o clube usando m...