Com base no decreto do governo de Goiás publicado nesta segunda-feira (29), Atlético-GO e Goiás terão de interromper as obras nos estádios da Serrinha e Antônio Accioly, respectivamente, por 14 dias. Depois, os dois locais poderão voltar às atividades por igual período. O documento governamental impõe isolamento intermitente em Goiás - 14 dias de suspensão de atividades e 14 de abertura - e as obras privadas terão de seguir a determinação.

De acordo com o novo decreto (9.685), só não estão incluídas na obrigação da paralisação por 14 dias "obras da construção civil de infraestrutura do poder público, de interesse social, penitenciárias e unidades do sistema socioeducativo, bem assim as relacionadas a energia elétrica e saneamento básico e as hospitalares, além dos estabelecimentos comerciais e industriais que lhes forneçam os respectivos insumos".

O Goiás chegou a manifestar entendimento de que sua obra na Serrinha poderia se encaixar em como de interesse social, mas a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) negou. Em resposta à reportagem, afirmou que só obras públicas estão livres da suspensão de atividades. As privadas, não. Obras de entidades filantrópicas entram na exceção e não terão de ser suspensas.

O documento publicado em suplemento nesta segunda-feira (29) faz alterações na redação do decreto de 19 de abril, que foi justamente o que permitiu a retomada das obras nos dois estádios à época, após um mês de paralisação. No entanto, o texto não fazia distinção e englobava toda a construção civil. Agora, há restrições.

Os clubes ainda aguardam decreto que deve ser publicado pela prefeitura de Goiânia nesta terça-feira (30) para saber se haverá permissão para continuar com as obras normalmente. A prefeitura já adiantou que seguirá o isolamento intermitente elaborado pelo governo de Goiás.