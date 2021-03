Esporte Por cuspe no escudo, TJD-GO denuncia e pede suspensão preventiva de Alan Mineiro Período de suspensão é de 30 dias, mas o meia também será julgado em outros dois artigos e a pena total pode chegar a um ano de suspensão

O Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) denunciou, nesta quarta-feira (10), o meia Alan Mineiro, do Vila Nova, por causa da cusparada no escudo do Goiás durante clássico na Serrinha, domingo (7), e pediu a suspensão preventiva de 30 dias para o jogador. Na denúncia, porém, outros dois artigos foram incluídos e o período total pode chegar a 1 ano de suspen...