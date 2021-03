Esporte Por cuspe em bandeira, TJD vai formalizar denúncia contra Alan Mineiro Artigos ainda serão definidos, mas, além do meia do Vila Nova, outras duas pessoas citadas na súmula serão denunciadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás

A cusparada do meia do Vila Nova, Alan Mineiro, na bandeira de escanteio do Goiás, durante o clássico entre as equipes vai render uma denúncia ao jogador no Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO). De acordo com o procurador Henrique Stabile, a denúncia deve ser formalizada na manhã desta terça-feira (9), com julgamento previsto para a próxima semana, co...