Esporte Por corrupção, ex-presidente da Conmebol Eugenio Figueredo é banido pela Fifa Dirigente recebeu da entidade máxima de futebol uma multa de 1 milhão de francos suíços (cerca de R$ 4,1 milhões) como parte desta sanção

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que a câmera de julgamento do seu Comitê de Ética considerou Eugenio Figueredo, ex-presidente da Conmebol e um dos ex-vices da própria entidade máxima do futebol, culpado de corrupção e revelou que ele foi banido por "toda a vida" de exercer qualquer atividade ligada ao esporte mais popular do planeta. Por meio de um comunicado ...