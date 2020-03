O volante Pedro Bambu, em coletiva, na tarde desta terça-feira (17), contou que a família passa por mudanças na rotina por conta do novo coronavírus. O jogador, que foi dispensado das atividades pelo Vila Nova, assim como todo elenco e comissão, na noite desta terça-feira (17), após anúncio da paralisação do Campeonato Goiano, afirmou que a esposa tem preocupação com relação a seu trabalho.

“Minha esposa até colocou gel no meu carro para eu usar toda hora. Saí de casa, ela me passou uma cartilha do que devo ou não fazer. Falei para ela que não podemos por muito na cabeça que vai acontecer (conosco). Temos de nos prevenir sim, mas entregar nas mãos de Deus e fazer nosso trabalho”, disse o volante.

Segundo Pedro Bambu, sua esposa se mostra preocupada com a pandemia. Mais tranquilo, o jogador analisa o que mudou em suas vidas com as restrições. “Na minha rotina não (mudou nada), mas da minha família sim. Minhas filhas não estão indo para escola, só ficam em casa. Minha esposa também não está saindo mais. É uma precaução que pediram e todos nós estamos acatando. Temos de estar cientes do que está acontecendo. É geral, é no mundo todo. Temos de estar cientes do que devemos fazer e proteger nossa família”, afirmou o jogador.

O volante, que falou antes da determinação de suspensão do Goianão, afirmou que a família se mostrou preocupada com o andamento da competição. Mesmo assim, afirmou que não via problemas em entrar em campo. “Como eu disse para minha família, é meu trabalho, de onde tiro nosso sustento. Se for para eu jogar na quinta, vou fazer meu melhor”, afirmou o atleta.

Em casa, Pedro Bambu afirmou que segue as recomendações do governo. “Temos de ter atenção e ser mais eficazes naquilo que pode prevenir a doença. Governo está fazendo de tudo para isso não se espalhar. Temos de acatar a ordem e fazer a prevenção, é o que importa”, finalizou.

Os jogadores do Vila Nova foram dispensados das atividades, na noite desta terça-feira (17), por tempo indeterminado.