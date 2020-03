Atendendo as determinações das autoridades estaduais e municipais por conta da pandemia de coronavírus, a Maratona Internacional de São Paulo foi transferida de 5 de abril para 2 de novembro, feriado de Finados.

Todos os já inscritos estão automaticamente confirmados para a nova data. E o percurso, com largada no Pacaembu e chegada no Ibirapuera, está mantido.

Os já inscritos que não puderem participar nessa nova data devem entrar em contato com a organização: faleconosco@yescom.com.br

A medida de adiar o evento cumpre a determinação do prefeito em exercício, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB), de suspender eventos promovidos pelo poder público com aglomeração de pessoas na cidade de São Paulo por tempo indeterminado em razão da pandemia do novo coronavírus.

A decisão também considera a restrição imposta pelo governador de São Paulo, João Dória, a partir deste sábado, de suspender eventos promovidos pelo Estado com mais de 500 pessoas, e as recomendações dos órgãos públicos de saúde para conter o avanço do Covid-19.