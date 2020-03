Esporte Por coronavírus, jogo do Barça na Liga dos Campeões será sem público A diretoria do clube anunciou que o jogo contra o Napoli, no próximo dia 18, pela rodada de volta das oitavas de final, será disputado com portões fechados no estádio Camp Nou, em Barcelona

O surto global do novo coronavírus, denominado Covid-19, está causando mais consequências na Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, a diretoria do Barcelona anunciou que o jogo contra o Napoli, no próximo dia 18, pela rodada de volta das oitavas de final, será disputado com portões fechados no estádio Camp Nou, em Barcelona. Assim, já são três duelos desta f...