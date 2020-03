Enquanto o departamento de futebol segue suas atividades, aguardando a definição da Federação Goiana de Futebol (FGF) sobre uma possível suspensão do Campeonato Goiano, o Goiás decidiu suspender aulas da escolinha e dar férias coletivas a alguns funcionários. O clube vai oficializar a decisão ainda nesta segunda-feira (16), nas redes sociais e no site.

A decisão foi tomada após o presidente Marcelo Almeida se reunir com cerca de dez pessoas, de diversas áreas do clube esmeraldino. "Diante da turbulência de informação, chamei todo o meu estafe, representado por setor administrativo, escolinha, base, jurídico, entre outros, para debatermos quais as medidas emergenciais que tomaríamos. Todas as medidas estarão estampadas no site e nas redes sociais (do Goiás)", afirmou o mandatário alviverde.

Marcelo Almeida revelou ainda a decisão de parar as atividades da escolinha de futebol esmeraldina. "Seguindo o decreto governamental que paralisou aulas, paralisaremos nossas atividades de escolinha. com férias coletivas para os professores", detalhou. O dirigente seguiu explicando os motivos da decisão, usando exemplo. "A Coréia do Sul conseguiu combater, de uma forma muito eficaz, a disseminação através de distanciamento social. Para que haja isolamento das pessoas, tem de ser algo drástico. Às vezes, as pessoas não entendem a forma emergencial."

A decisão da Confederação Brasileira de Futebol, que anunciou a paralisação das competições nacionais, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro feminino A-1 e A-2, foi considerada correta pelo presidente alviverde. "A paralisação das competiçoes da CBF foi acertadíssima", elogiou Marcelo Almeida. O clube segue aguardando orientação para definir o protocolo do técnico Ney Franco, que viajou aos Estados Unidos.