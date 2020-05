Esporte Por coronavírus, Fifa adia Mundial de Futsal e torneios femininos para 2021 Torneio, com 24 seleções, iria acontecer entre os dias 12 de setembro e 4 de outubro deste ano

A pandemia do novo coronavírus causou mais consequências para o mundo esportivo nesta terça-feira. A Fifa anunciou a decisão de adiar para 2021 diversas competições que estavam no calendário deste ano por causa da propagação da covid-19 pelo planeta. A principal delas é o Mundial de Futsal masculino, que será realizada na Lituânia.O torneio, com 24 seleções, iria acontecer...